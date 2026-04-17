Автобус столкнулся с иномаркой в Ярославле, пострадали 11 человек

Крупное ДТП с автобусом ГАЗ и автомобилем Mitsubishi Outlander произошло утром на путепроводе в Ярославле. Видео с места аварии оказалось в распоряжении 360.ru.

Пресс-служба ГАИ по региону уточнила, что в результате ДТП пострадали 11 человек: два водителя и девять пассажиров. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречку и врезался в автобус.

Ранее в Калининградской области рейсовый автобус влетел в автокран. Водитель общественного транспорта проигнорировал красный сигнал светофора на трассе Калининград — Нестеров и попал в аварию.

В результате пострадали люди. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.