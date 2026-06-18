В Кемеровской области нашли погибшей пропавшую девятилетнюю девочку

В Кемеровской области нашли погибшей девятилетнюю девочку, пропавшую 16 июня в районе деревни Уфимцево. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» .

Тело ребенка заметили добровольцы берегового поста. Для проверки на место выдвинулась водная группа отряда.

«К сожалению, информация подтвердилась. Отряд приносит глубочайшие соболезнования родным и близким девочки», — сообщили в организации.

Поиски продолжались трое суток без остановки, в них участвовали добровольцы, кинологи, БПЛА и водные специалисты из Новосибирска. Отряд принес соболезнования родным и близким.

Накануне в Ингушетии во время купания в реке Сунже пропал восьмилетний мальчик. На его поиски вышли почти четыре тысячи человек.