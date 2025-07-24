Три человека насмерть задохнулись в колодце на юге Москвы

Трое рабочих погибли на стройплощадке в Даниловском районе Москвы, задохнувшись метаном. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, один из мужчин упал в колодец, где была высокая концентрация газа, на глубину три метра. Двое других рабочих поочередно попытались его вытащить, но и сами оказались в западне.

UPD: Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности во время строительных работ. На месте работают следователи и криминалисты.

Расследование взяла на контроль Симоновская межрайонная прокуратура.

Похожий случай произошел в конце мая в коллекторе на Сельскохозяйственной улице. Троим рабочим поручили демонтировать водосточные трубы. Они спустились в колодец, где и надышались ядовитыми испарениями. Специалисты нашли в коллекторе превышенную концентрацию фтороводорода.