В Кемерове мотоциклист погиб в дорожной аварии

В Кемерове на улице Терешковой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Молодой человек, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Об этом сайту sibdepo.ru сообщили в центре медицины катастроф Кузбасса.

Очевидцы ДТП поделились в соцсетях кадрами с места происшествия: на них видно, что осколки мотоцикла разбросало по всей дороге. На месте трагедии сейчас работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Информация о других пострадавших в аварии пока не поступала.