В Кемерове из глаза пациентки достали четырехсантиметрового червя

Врачи достали из глаза жительницы Кемерова гельминта длиной четыре сантиметра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Женщина обратилась к врачам, пожаловавшись на странный пузырек на белке. В итоге ей пришлось перенести операцию. Сейчас пациентку уже выписали домой, она здорова.

Чаще всего гельминтозом заражаются от кровососущих насекомых, например комаров. Паразит может перемещаться по организму, но, поскольку попадает туда, как правило, один, почти никогда не размножается.

Похожий случай произошел в начале июля с жительницей Томска, отдыхавшей в Анапе. Там ее укусил комар, подсадивший женщине в организм червя. Чтобы избавиться от паразита, ей пришлось обратиться за медицинской помощью.