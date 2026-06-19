В Ингушетии 20 тысяч человек вышли на поиски пропавшего мальчика

В Ингушетии почти 20 тысяч добровольцев вышли на поиски пропавшего мальчика. Об этом 360.ru сообщил информационный координатор поисков с позывным Байрам.

Масштабные поиски продолжаются четвертый день. По его словам, в первые два дня без регистрации собралось до двух тысяч человек. Сегодня число добровольцев превысило 20 тысяч.

Приехали люди из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Добровольцы прочесывают реку, пытались построить дамбу, чтобы снизить уровень воды, но безрезультатно.

«[Мальчик] увидел, что ребенок оказался в опасности, и пошел его спасать. Перед этим сказал своему другу: „Мы же мужчины, давай спасем его“. Ребенка удалось спасти, но сам он обратно не выбрался и утонул», — поделился местный житель и волонтер.

По его словам, на поиски вышли даже жители стран СНГ. Мальчика ищут также сотрудники служб, ОМОН, подразделения «Ахмат» и волонтеры. Женщины готовят еду, привозят воду, рации и фонарики. Помочь хотят даже дети, но их на поиски не допускают.

«Сплоченность людей и единство показывают наше братство. Что бы ни постигло, люди готовы прийти на помощь», — заявил собеседник 360.ru.

Зона поисков пропавшего ребенка растянулась более чем на 20 километров.