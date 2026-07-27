Пешеход погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, авария произошла в Чкаловском районе на улице Лучистой, рядом с домом № 24. Водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил человека. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.