В Казани столкнулись два автобуса, пострадали дети

На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, пострадали пассажиры, в том числе дети, их увезли на скорой. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным источника, авария произошла с автобусами 36 и 46. Автобус номер 36 резко затормозил из-за впереди идущей машины, а автобус номер 46 на большой скорости сильно ударил его сзади.

Пассажиры в салоне от удара покатились вперед, многие ударились головами. На место прибыли две машины скорой помощи и один пожарный автомобиль. Пострадавших оперативно увезли.

