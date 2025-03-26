В Казани школьница сбежала от матери из такси

Полицейские в Казани начали розыск 14-летней школьницы, которая сбежала от матери прямо из такси. Об этом сообщило агентство «Татар-информ» .

По информации источника издания, девочка ехала с матерью в такси, но когда машина остановилась у дома на улице Годовикова, неожиданно выбежала из салона и скрылась.

Мать подростка обратилась в полицию. По предварительным данным, девочка воспитывается в неполной семье и находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Раньше школьница уже убегала из дома, сейчас ее местоположение неизвестно.

Днем ранее стало известно о нахождении в Москве школьницы, пропавшей в начале недели. Мать девочки при обращении в полицию сообщила, что мобильник дочь оставила дома, но захватила с собой ценности.