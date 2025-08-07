В Казани пьяный глава Союза художников Татарстана сбил троих детей

Председатель Союза художников Татарстана сбил троих детей в Казани на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-службе регионального МВД.
«Двое пострадавших были госпитализированы, один — отпущен после оказания медицинской помощи», — уточнили полицейские.
Правоохранители нашли авто нарушителя и установили его личность, подозреваемого задержали. Он признался, что управлял машиной в нетрезвом виде. На председателя Союза художников Татарстана завели административные материалы. Водителя доставили в ОП № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани.
Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний местный житель на мотоцикле сбил шестилетнего ребенка, когда выезжал на газон у проезжей части. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Росгвардия пресекла опасное вождение автомобиля в Балашихе
Два детских сада отремонтируют в Жуковском в 2026 году
Более 10 поездов в Крым и обратно задержали из-за ударов дронов
Родители в Сергиевом Посаде поучаствовали в приемке школ к учебному году
Количество малоинвазивных операций выросло в Подмосковье на 53% за год
Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Сочи приземлился в Астрахани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте