Студент на питбайке сбил шестилетнего мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге 17-летний местный житель на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика, когда выехал на газон возле проезжей части. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 2 августа в больницу с травмами поступил ребенок 2019 года рождения. Установлено, что юноша совершил наезд на личном питбайке на побежавшего в его сторону мальчика. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что ДТП в Сестрорецке устроил студент третьего курса. Он сбил на выбежавшего под колеса шестилетнего мальчика. Ребенок находился на улице в сопровождении родителя.

Ранее в Красноярске автомобилист сбил на тротуаре двух детей и взрослого. Выяснилось, что водитель сел за руль в пьяном виде.