В Казани наказали водителя, катавшегося на крыше авто по тротуарам у Кремля

ГАИ наказала водителя, катавшегося на крыше авто по тротуарам у Кремля

Жителя Казани привлекли к ответственности за опасную поездку по тротуарам у Кремля, во время которой он ехал на крыше автомобиля. Нарушение выявили после мониторинга соцсетей, сообщили в городской Госавтоинспекции .

В Интернете появилось видео, где водитель «ВАЗ-2110» передвигается по пешеходной зоне в историческом центре города. Возле Казанского Кремля 13 марта 24-летний владелец машины устроил съемку ради эффектных кадров.

Он передал управление случайному прохожему, а сам залез на крышу автомобиля во время движения. Личность временного водителя сейчас устанавливают.

На собственника составили сразу несколько административных протоколов — за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие страховки, езду без документов, а также нарушение правил дорожного движения пассажиром. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку.

В декабре в Башкирии водителя BMW оштрафовали за опасный «новогодний контент». Ради видео для соцсетей он перевозил людей в прицепе, украшенном гирляндами.