Гирлянды, прицеп и штрафы. В Уфе наказали блогера за опасную поездку

В Уфе оштрафовали водителя и пассажиров прицепа с гирляндами

В Башкирии водителя BMW и его пассажиров оштрафовали за опасный «новогодний контент». Ради эффектного видео для соцсетей автомобилист перевозил людей в прицепе, украшенном гирляндами. Как сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции республики, ролик с поездкой был выявлен во время мониторинга соцсетей.

На кадрах видно, как автомобиль BMW движется по дороге, а в прицепе находятся пассажиры — при этом конструкция украшена светящейся новогодней иллюминацией. Люди едут и снимают на камеры телефонов контент.

Инспекторы оперативно установили и задержали водителя — им оказался житель Уфы. В отношении него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля.

Ответственность понесли и сами участники «съемки». Пассажирами прицепа оказались 18- и 30-летние жители региона, на которых оформили протоколы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

В Госавтоинспекции напомнили, что подобные эксперименты ради лайков и просмотров грубо нарушают правила дорожного движения и могут закончиться тяжелыми последствиями. Особенно опасны такие действия в холодное время года, когда сцепление с дорогой снижено.

Ранее власти Вьетнама задержали россиянку, которая публиковала в соцсетях видео с опасной ездой на мотоцикле.