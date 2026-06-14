В Казани мальчик приковал к себе бабушку найденными на улице наручниками

В Казани спасателям пришлось освобождать 10-летнего мальчика и его 70-летнюю бабушку от наручников, которые ребенок нашел на улице и принес домой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану .

По данным ведомства, школьник решил опробовать находку и пристегнул наручниками себя и бабушку, которая является инвалидом первой группы. Самостоятельно снять их родственники не смогли.

На место выехала дежурная смена спасателей. С помощью специального инструмента сотрудники экстренных служб разблокировали механизм и освободили руки пенсионерки и ребенка.

В социальных сетях был популярен радикальный метод борьбы с прокрастинацией среди людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и тревожностью: пристегивание себя наручниками к рабочему месту и замораживание ключа во льду. Психиатр Валентина Ястребова в беседе с Life.ru указала на опасность такого подхода.