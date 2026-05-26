Психиатр Ястребова отметила опасность тренда с пристегиванием СДВГшников к столу

В социальных сетях набирает популярность радикальный метод борьбы с прокрастинацией среди людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и тревожностью: пристегивание себя наручниками к рабочему месту и замораживание ключа во льду. Психиатр Валентина Ястребова в беседе с Life.ru указала на опасность такого подхода.

Идея заключается в том, что без возможности освободиться человек будет вынужден заниматься делом.

«Такое точно запрещено для людей с тревожным расстройством, кластурофобией, паническими атаками и СДВГ. Грозит ухудшением самочувствия и усилением течения заболевания», — подчеркнула медик.

По ее словам, у людей с СДВГ уже повышен базовый уровень тревоги, поэтому подобные методы контроля могут только навредить. Врач призвала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для получения верного лечения.