В Казани частично обрушилась крыша гимназии

В казанской гимназии № 27 с татарским языком обучения ночью частично обрушилась крыша. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

В результате ЧП никто не пострадал

«Коммуникации не затронуты», — добавил Салихов.

Он уточнил, что на место выехала оперативная группа, которую возглавил руководитель Исполкома Рустем Гафаров. Ситуация с обрушением находится на особом контроле администрации.

В гимназии обучается 731 школьник. Здание учебного заведения считается объектом культурного наследия республиканского значения.

Ранее крыша школы частично обрушилась в сибирском селе Репьево. ЧП произошло утром 5 февраля, когда внутри здания никого не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело, правоохранители изъяли из учреждения всю необходимую документацию. В связи с обрушением кровли 130 школьников перевели на дистанционное обучение.