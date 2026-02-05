Уголовное дело возбудили после частичного обрушения крыши школы под Новосибирском

СК возбудил уголовное дело после частичного обрушения конструкций кровли школы в селе Репьево Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Кровля обрушилась утром 5 февраля. В результате ЧП обошлось без пострадавших, занятия в учебном заведении отменили. Всего в школе обучаются 130 детей.

К месту ЧП выехала следственная группа, правоохранители изъяли их учреждения всю необходимую документацию.

«По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения», — отметили в пресс-службе СК.

Областная прокуратура организовала проверку, она оценит действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания.

По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, кровля получила повреждения во время уборки снега.

В МЧС уточнили, что в здании рухнула стропильная система части кровли. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров, перекрытия и стены не повредились.