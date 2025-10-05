Воздушная гимнастка разбилась в цирке на глазах у детей

Испанская гимнастка Марина Барсело разбилась во время выступления в цирке

В Германии во время циркового представления погибла 27-летняя артистка из Испании Марина Барсело. Она сорвалась с пятиметровой трапеции, сообщила газета Daily Mail .

Выступление проходило в городе Бауцен. Девушка упала прямо на арену

На выступлении присутствовали около сотни зрителей, среди них — семьи с детьми. Очевидцы рассказали, что после падения в зале раздались крики, а многие родители закрывали глаза своим детям. Часть публики покинула шатер в панике.

Дирекция цирка выразила соболезнования родным погибшей. Здесь отметили, что Марина Барсело умерла, «делая то, что любила больше всего». В траурном заявлении также сказано, что ее смерть потрясла цирковое сообщество по всему миру.

Марина Барсело занималась воздушной гимнастикой более десяти лет. Она выступала во многих европейских цирках, артистку знали в Германии, Испании и Польше.

Предварительное расследование установило, что в момент падения артистка исполняла сольный номер. В мэрии Бауцена рассказали, что свидетелям смертельного трюка специалисты оказали оказали психологическую помощь. Все ближайшие представления цирка отменены.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В числе приоритетных — возможный технический сбой и внезапное ухудшение состояния здоровья артистки.

Летом 2025 года китайский гимнаст сорвался во время номера в цирке Москвы.