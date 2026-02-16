В жилом доме на Кубани прогремел взрыв, одного человека завалило

Взрыв прогремел в частном жилом доме в Северском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным, взорвался газ. Пожар после этого не начался. Один человек оказался под завалами. Еще трое, в том числе двое детей, не пострадали. Надзорное ведомство проводит проверку и при необходимости примет меры.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что на Кубани задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова. Собеседник информагентства в правоохранительных органах сообщил, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.