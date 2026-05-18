Крупнейший самолет на солнечных батареях потерпел крушение в США

Крупнейший самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 разбился в Мексиканском заливе во время испытательного полета. Об этом сообщила Aviation Week .

Авария произошла во время тестового рейса с аэродрома в штате Миссисипи. Аппарат внезапно потерял питание и рухнул. Пострадавших нет: испытания проводили в беспилотном режиме.

В 2016 году Solar Impulse 2 совершил первый в истории кругосветный перелет на солнечной энергии. Размах крыла составлял 70 метров, масса — 2,3 тонны.

Самолет оснащался 17 тысячами солнечных панелей. В 2019 году права на проект выкупила компания Skydweller Aero и переделала его в беспилотную платформу.

Сооснователи проекта — Бертран Пиккар и Андре Боршберг — выразили сожаление из-за потери уникального образца, который планировали передать в музей. Восстановить аппарат физически уже невозможно. Причины крушения выясняют специалисты.

