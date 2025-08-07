В Казахстане назвали сроки подготовки отчета о крушении самолета в Актау

Полный отчет о крушении самолета в Актау подготовят через несколько месяцев

Власти Казахстана подготовят окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау через несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Канат Бозумбаев, чьи слова привело РИА «Новости».

«Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета», — сказал он.

Он призвал набраться терпения — окончательный отчет должен быть готов до конца года. Такие требования к расследованию предъявляет регламент Международной организации гражданской авиации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республика обратилась в международные судебные инстанции с иском против России после крушения самолета AZAL.