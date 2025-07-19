Алиев объявил о международном иске к России за крушение рейса AZAL в Актау

Азербайджан обратится в международные судебные инстанции с иском против России после крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау. С таким заявлением выступил президент закавказской республики Ильхам Алиев.

Он заявил, что за семь месяцев не получил ни одного ответа от российской стороны по поводу крушения самолета национального перевозчика.

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка „следствие продолжается“», — привело заявление Алиева издание Minval.

Президент Азербайджана подчеркнул, что ему точно известно о причинах крушения самолета и он уверен: российские официальные лица осведомлены о случившемся.

Алиев добавил, что намерен через международные суды добиваться наказания виновных в крушении самолета, выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших, а также возмещения авиакомпании потери самолета.

Самолет Embraer E-190 авиакомпании AZAL потерпел крушение во время полета по маршруту Баку — Грозный 25 декабря 2024 года. Борт упал в районе аэропорта Актау. При крушении погибли 35 пассажиров, травмы различной степени тяжести получили 28 человек.

В середине мая Главная транспортная прокуратура Казахстана заявила, что расследование крушения рейса AZAL ведут по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.