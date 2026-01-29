В Каспийском море сняли с мели иранский сухогруз «Каспиан шива»

В Каспийском море успешно завершилась операция по спасению иранского сухогруза «Каспиан шива». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей Махачкалинского торгового порта.

Никто из членов экипажа судна, застрявшего в районе канала сухогрузной гавани в семи километрах от Махачкалы, не пострадал. Спасательной операцией руководила служба капитана порта.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сухогруз снимали с мели с помощью двух буксиров. Воду из трюмов экипаж откачивал в самостоятельном режиме.

Ранее стало известно, что грузовое судно под флагом Вануату село на мель в Черном море, возле мыса Железный Рог в Темрюкском районе Краснодарского края. Экипаж эвакуировался на спасательных шлюпках.