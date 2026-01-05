Грузовое судно село на мель в Краснодарском крае

Грузовое судно под флагом Вануату село на мель в Черном море, возле мыса Железный Рог в Темрюкском районе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

ЧП произошло в 50 метрах от берега, груза в трюме не было. Экипаж судна сам эвакуировался на спасательных шлюпках.

«Им оказывают всю необходимую помощь», — уточнили в оперштабе.

По его данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее танкер Kairos потерпел крушение в водах Турции, неподалеку от Болгарии. Судно под флагом Гамбии атаковал украинский беспилотник. Турецкие военные попытались отбуксировать корабль, но 5 декабря он сел на мель, его бросили в болгарских водах.

На борту находились 25 членов экипажа. Они запросили эвакуацию, но спасательную операцию пришлось отложить из-за сильного ветра и волн. Танкер был пуст, поэтому не представлял экологической угрозы.