В Каспийске мать жестоко избила трехлетнюю дочь

Женщина в Каспийске избила трехлетнюю дочь, девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

По данным следователей, 20 марта мать нанесла своей трехлетней дочери тяжкие телесные повреждения.

«В результате полученных травм девочка госпитализирована в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет. В Каспийске организовали проверку надзорным ведомством.

На Кубани мать несколько раз ударила ножом в живот своего двухмесячного сына. Женщине помешал ее отец, она не смогла довести задуманное до конца. Мальчика направили в больницу, где ему окажут медицинскую помощь.