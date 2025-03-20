На Кубани мать несколько раз ударила ножом в живот двухмесячного сына

Жительница Курганинска Краснодарского края попыталась убить своего двухмесячного сына, ударив его несколько раз ножом в живот. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 32-летняя женщина несколько раз ударила ножом в живот своего двухмесячного сына. Довести убийство до конца ей не удалось, злоумышленнице помешал ее отец. Мальчика доставили в больницу, где ему окажут медицинскую помощь.

Усть-Лабинский межрайонный СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Подозреваемую доставили к следователю для проведения следственных действий. Женщину направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее Пермский краевой суд приговорил местную жительницу к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за убийство ребенка. Подсудимая в июле 2024 года задушила своего малолетнего сына, а потом положила труп в чемодан и отнесла его на мусорную площадку.