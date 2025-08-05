В Карелии попытались сорвать День памяти жертв Большого террора

Ультраправые активисты попытались сорвать День памяти жертв Большого террора в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Сегодня в урочище Сандармох в Карелии состоялся ежегодный День памяти жертв сталинских репрессий 1937–1938 годов, сообщила правозащитница Татьяна Савинкина. Когда активисты прибыли на место, их встретили активисты, которые попытались сорвать траурную акцию.

Во время возложения цветов активисты пели «патриотичные песни», а также обливали участников мероприятия водой. Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее, жалуются активисты.

«Мы пытались их остановить, но они сказали, что посадят нас в тюрьму», — рассказала Савинкина.

Ранее появилась информация о том, что в Челябинской области «Русскую общину» признали нежелательной организацией экстремистского толка. Однако позже власти опровергли эту информацию.