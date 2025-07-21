«Русскую общину» признали нежелательной в Челябинской области

В Челябинской области «Русскую общину» признали нежелательной организацией экстремистского толка. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община Zov» .

Такое решение приняла комиссия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе. Там также потребовали установить личности сотрудников «структурных подразделений», которые участвуют в деятельности организации.

«Деятельность чиновников администрации Троицкого района Челябинской области носит невежественный характер, так как умаляет права огромного объединения русских людей», — заявили представители «Русской общины».

В мае 2025 года известный юморист из Дагестана Омар Алибутаев оскорбил «Русскую общину», назвав ее «петушиной». От комика потребовали извинений.