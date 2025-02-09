В Карелии молодая мать погибла в душе из-за телефона
СК: в Карелии молодая мать пошла в душ с телефоном и погибла
В Карелии в собственной квартире погибла 31-летняя мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По данным следствия, жительница Кондопога принимала душ и одновременно использовала сотовый телефон, поставленный на зарядку.
«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током», — сообщили в СК.
От полученной травмы женщина скончалась на месте. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В СК напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с электроприборами. В том числе нельзя пользоваться гаджетами, подключенными к сети, в ванной.
В Оренбургской области подросток загорелся после удара током — юноша пытался сделать селфи на поезде. Медики зафиксировали ожоги 80% тела, подросток попал в реанимацию.