Подросток загорелся от удара током на крыше поезда под Оренбургом

В Медногорске подросток загорелся после удара током, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в ночь на 19 января юноша залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться на фоне железной дороги. Однако зацепился за дугу, что привело к возгоранию его одежды.

Прохожие стали советовать ему спрыгнуть с крыши в снег. Сначала молодой человек кричал, что у него не получается, но в какой-то момент совершил прыжок в сугроб. Очевидцы сразу бросили к нему на помощь.

Приехавшие медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ без сознания. У подростка зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. В Железнодорожном районе города 14-летний подросток залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода. Мальчик попал в реанимацию с серьезными ожогами.