Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД

Источник 360.ru: в аварии с пятью машинами в Москве погиб один человек

Утром 22 ноября на МКАД на юго-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких машин, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на внутренней стороне 12-го км МКАД, в районе съезда № 11. Всего в ДТП попали микроавтобус Citroen, легковые Hyundai Avante, Hyundai Creta, неустановленная модель Toyota и поливомоечная машина КамАЗ.

Также еще один человек получил рваную рану правого предплечья и ушиб головного мозга, от госпитализации он отказался. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы движения из пяти.

Столичный Дептранс в Telegram-канале отметил, движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать заранее пути объезда.

Ранее три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Водитель не справился с управлением, машина ударилась о столб.