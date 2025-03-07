В Калужской области спасли 17 рыбаков, уплывших по Оке на оторвавшейся льдине

Сотрудники МЧС спасли 17 рыбаков, не успевших выбраться с отколовшейся льдины на Оке в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Двое мужчин попытались сами добраться до берега, но им это не удалось, и один из них оказался в ледяной воде. Спасатели вытащили его и отвезли на сушу. Никто не пострадал.
В операции участвовали 40 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее пожилой рыбак провалился под лед на Москве-реке на юго-востоке столицы. Спасти его удалось благодаря внимательной женщине, увидевшей все из окна своей квартиры и вызвавшей спасателей. Мужчина отказался от госпитализации, заявив, что не получил никаких травм.
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