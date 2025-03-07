Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина

Рыбак провалился под лед у набережной на Перервинском плесе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Мужчину спасли благодаря внимательности москвички — она увидела происходящее из окна и вызвала спасателей.

«Поднят мужчина, рыбак, 72 года, в сознании. <…> Спасенный передан бригаде скорой помощи», — отметил источник 360.ru.

По его данным, рыбак не пострадал и от госпитализации отказался.

Вызвавшая спасателей женщина рассказала 360.ru, что стала очевидицей происшествия и незамедлительно позвонила в экстренные службы.

«Я детей в школу провожала. Совершенно случайно, пока делала завтрак, посмотрела в окно. И все при мне это произошло. Как он с палкой шел, провалился, стал кричать. И вот мы с внучкой вызвали службу спасения», — объяснила она.

Собеседница 360.ru уточнила, что пострадавший провалился под лед около баржи, напротив дома 25 на улице Гурьянова.

«Он рыбачил и почему-то пошел влево, к барже, и там провалился. Приезжали спасатели, пожарные и скорая», — добавила очевидица.

Ранее еще один любитель рыбалки провалился под лед в Воскресенске. Житель Пресненского района Москвы упал в прорубь, но смог сам позвонить спасателям.