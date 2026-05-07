В калининградском котокафе погибли 22 кошки

В котокафе Калининграда после прорыва трубы погибли 22 кошки

В калининградском котокафе «Мяу-мяу» после прорыва трубы погибли больше двух десятков животных. Об этом представители заведения сообщили в телеграм-канале .

Ночью помещение на улице Генделя затопило кипятком. Владельцы площадки назвали случившееся трагедией.

«Точно погибли 22 котика», — констатировали они.

Котокафе работало как общественное пространство, где посетители могли свободно общаться с кошками. Организаторы также проводили тематические мероприятия и помогали искать новым питомцам хозяев.

Ранее в контактном зоопарке «Мир попугаев» в городе Кудрово Ленинградской области погибли более 50 птиц. Сотрудники тогда тоже обратились за медицинской помощью. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.