В Калининградской области женщина погибла при пожаре из-за сигареты

Женщина в Калининградской области умерла при пожаре в заброшенной деревянной постройке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На улице Челнокова загорелась заброшенная деревянная постройка. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 51-летней женщины», — заявили в ведомстве.

По данным сотрудников МЧС, пожар случился из-за сигареты. Спасатели напомнили правила безопасности при курении: до конца тушить окурки, не курить в кровати, бросать непотушенные сигареты строго в пепельницу и при уходе проверять, точно ли окурок затушен, в противном случае заливать пепельницу водой.

Ранее в Ленинградской области один человек погиб при пожаре в трехкомнатной квартире. По данным журналистов, огонь разгорелся на площади 40 квадратных метров. Также в результате ЧП пострадала 55-летняя женщина, ее отправили в больницу с серьезными ожогами.