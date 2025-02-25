Один человек погиб и двое пострадали при квартирном пожаре в Ленобласти

Пожар в Кингисеппе Ленобласти унес жизнь одного человека. Не обошлось и без пострадавших, сообщил IVBG .

Пламя охватило трехкомнатную квартиру на Крикковском шоссе. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, добавила Neva.Today.

В полыхающем помещении погиб один из жильцов. Кроме того, 55-летнюю женщину госпитализировали с серьезными ожогами. За медицинской помощью обратился мужчина. Организована проверка.