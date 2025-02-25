Один человек погиб и двое пострадали при квартирном пожаре в Ленобласти
Пожар в Кингисеппе Ленобласти унес жизнь одного человека. Не обошлось и без пострадавших, сообщил IVBG.
Пламя охватило трехкомнатную квартиру на Крикковском шоссе. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, добавила Neva.Today.
В полыхающем помещении погиб один из жильцов. Кроме того, 55-летнюю женщину госпитализировали с серьезными ожогами. За медицинской помощью обратился мужчина. Организована проверка.
Терапевт Пушкинской больницы Марина Дробот напомнила правила укрепления иммунитета
Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде
Более 600 лыжников приняли участие в спортивном турнире в Одинцове
ВС России освободили еще два населенных пункта в курском приграничье
Суд арестовал имущество экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о взятке
Лавров обвинил Европу в попытке подорвать урегулирование конфликта на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте