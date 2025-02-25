В Калининградской области военный разбил 11 машин на арендованной иномарке

Приехавший в отпуск военный протаранил 11 машин на арендованном авто Ford Mustang в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Происшествие случилось накануне в поселке Холмогоровка. Очевидцы рассказали, что иномарка въехала во двор жилого дома и начала врезаться в припаркованные автомобили.

Мужчину задержали местные жители. По неуточненным данным — это 39-летний военный, который приехал в отпуск из зоны СВО. Сейчас с бойцом разбирается военная полиция. Машина, на которой он катался, была арендована в одной из прокатных служб.

Ранее похожая история случилась в Красноярске. Пьяный мужчина сел за руль иномарки во дворе дома и разбил почти 80 машин. Владельцы поврежденных авто остановили его и вызвали полицейских. Очевидцы рассказали, что водитель вел себя неадекватно, орал матом и не хотел садиться в патрульную машину.