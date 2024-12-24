Отпраздновал день рождения. Пьяный мужчина протаранил почти 80 авто в Красноярске

Пьяный водитель на иномарке побил десятки машин в Красноярске и попал на видео

В Красноярске пьяный мужчина сел за руль иномарки и разбил десятки машин во дворе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Серия ДТП произошла в микрорайоне Солнечный вечером 23 декабря. По кадрам с места событий видно, как водитель за рулем иномарки, выезжая со двора жилых домов на улице Светлова, врезался в один авто за другим.

Владельцы поврежденных машин и другие жители вышли во двор, остановили его, побили и вызвали полицию. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, вырывался из рук сотрудников, орал матом и долго не хотел садиться в патрульную машину.

Правоохранителям 37-летний задержанный заявил, что отмечал день рождения и решил прокатиться на машине, но так и не смог выехать со двора. У красноярца были признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. В сентябре этого года его на семь месяцев лишили водительских прав за езду с подложными госномерами.

По предварительным данным, никто не пострадал, мужчина разбил 32 припаркованных автомобиля. При этом местное издание tvknews привело данные о 76 поврежденных авто.

Пока дебошир получил административный протокол. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах случившегося.

Ранее бурятского чиновника Михаила Мишурина сняли с поста после того, как он совершил пьяное ДТП за рулем служебной машины.