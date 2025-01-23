Девятилетнюю девочку, пропавшую накануне в Курской области, нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую 22 января в Железногорске Курской области, нашли живой, ей ничто не угрожает. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она поблагодарила всех, кто помогал разыскивать ребенка.

Накануне школьница отправилась гулять с подругой, затем заглянула к ней в гости, после чего ушла и пропала. Ее искали десятки людей, в том числе волонтеры добровольческого отряда «ЛизаАлерт» и простые жители города.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что девочке оказывают всю необходимую помощь, ее состояние удовлетворительное. Следователи выяснят все обстоятельства ее исчезновения.

На происшествие отреагировал и врио губернатора Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он поблагодарил всех, кто не остался в стороне. Вместе с этим он призвал родителей внимательнее следить за детьми и отметил проблему, связанную с дефицитом камер наблюдения в регионе. По его словам, они могли бы помочь в аналогичных ситуациях, когда счет в поиске людей идет на минуты.