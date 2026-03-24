В Калининградской области отец и сын похитили мужчину и держали его на ферме

СК: мужчину почти три года держали на ферме и заставляли ухаживать за скотом

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело против двух мужчин — отца и сына, которых подозревают в похищении человека и незаконном удержании его на животноводческой ферме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2023 года один из фигурантов силой вывез 41-летнего мужчину на территорию своей фермы в поселке Крушинино Озерского района. Там, как выяснили правоохранители, его удерживали, применяли насилие, чтобы не дать сбежать, и принуждали выполнять работы по уходу за животными.

Обнаружить потерпевшего удалось только в марте 2026 года. Мужчину нашли следователи регионального СК и сотрудники управления ФСБ по Калининградской области во время обыска на территории фермы. К тому моменту ему было 43 года.

Одного из подозреваемых задержали. Ему предъявили обвинение по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд заключил его под стражу.

Второй фигурант, по предварительным данным, покинул территорию Калининградской области. Правоохранительные органы устанавливают его местонахождение.

