«Выбили зубы и брили налысо». Многодетная британка 25 лет держала дома рабыню

Independent: британку, которая 25 лет держала рабыню в доме, посадили в тюрьму

В Великобритании отправили в тюрьму 56-летнюю Аманду Уиксон, которая 25 лет удерживала в своем доме женщину, считая ее рабыней. Об этом сообщило издание The Independent .

В 1995 году мать 10 детей заставила девочку-подростка, которая переехала в ее дом, работать домашней прислугой. Уиксон считала ее своей рабыней. Пострадавшую спасли только в 2021 году.

«Женщину регулярно избивали, били черенком метлы и выбили ей зубы. Ей заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем в лицо и против ее воли неоднократно брили голову», — сообщили авторы статьи.

Уиксон кормила свою рабыню объедками и запрещала покидать дом. Жертва многодетной матери испытывала трудности и с гигиеной — тайно мылась только по ночам.

Полицейские узнали, что в доме Уиксон находится рабыня от сына хозяйки. В одной из комнат они нашли женщину, похожую на узницу концлагеря.

Сейчас жертва Уиксон живет в приемной семье и учится в колледже, но ее продолжают мучить кошмары о пережитом и постоянное желание убираться. Уиксон не признала себя виновной, но это не спасло ее от тюрьмы.

