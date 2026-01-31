В Калининграде женщина сбежала из квартиры, оставив семилетнего сына

В Калининграде сотрудники полиции изъяли семилетнего ребенка у выпивающей матери, его отправят в социальное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

К правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что ее 25-летняя дочь не исполняет обязанности по воспитанию семилетнего сына. Бабушке позвонил внук и признался, что мама себя очень странно ведет. Женщина приехала в квартиру и в очередной раз обнаружила дочь пьяной.

На место прибыли сотрудники полиции, но мать мальчика вылезла через окно на первом этаже и скрылась. Правоохранители сделали вывод, что бытовые условия не подходят для проживания ребенка, сейчас он находится под присмотром.

Сбежавшую мать разыскали, против нее завели протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Материалы отправили в органы опеки.

