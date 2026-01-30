В Амурской области мать задушила маленького сына

В Амурской области возбудили уголовное дело против матери, которая задушила собственного сына. О случившемся сообщила пресс-служба регионального СК.

«Следствием установлено, что 29 января в вечернее время подозреваемая, находясь у себя дома в городе Шимановске, совершила убийство путем удушения своего сына», — заявили в ведомстве.

Подозреваемой 40 лет, против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Женщину задержали, сейчас с ней работают следователи.

Ранее житель Симферополя убил 12-летнего племянника, а потом попытался расправиться с его матерью и ее вторым, шестилетним сыном. Происшествие случилось в селе Русском.

Женщина с ребенком смогли спастись, но сильно пострадали, их отправили в реанимацию. На место ЧП оперативно прибыли силовики и осмотрели дом, нашли предполагаемое орудие убийства.