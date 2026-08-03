В Калининграде водитель иномарки сбил подростка и врезался в дом

В Калининграде водитель сбил подростка, а затем врезался в здание. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Черняховского вечером в воскресенье, 2 августа. По данным ведомства, водитель 1975 года рождения управлял автомобилем Peugeot. У него имелись признаки алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и наехал на пешехода 2011 года рождения, а затем врезался в здание.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с телесными повреждениями направлена в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Окончательное решение и юридическая оценка произошедшего будут даны после проведения полной проверки.

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