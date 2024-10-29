В Калининграде спасли женщину, повисшую на карнизе третьего этажа

Сотрудники МЧС в Калининградской области спасли женщину, застрявшую на карнизе третьего этажа. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале .

В ведомстве отметили, что к спасателям обратились очевидцы. На место ЧП выехали пять сотрудников экстренной службы. С помощью альпснаряжения они подняли женщину в квартиру.

«В квартире спасенную уже ждали врачи и полицейские», — уточнили в ведомстве.

Ранее спасателю из Коломны Сергею Жукову вручили медаль «За спасение погибающих на водах». В декабре 2023 года он вместе с напарником вытащил из воды Москвы-реки рыбака, который провалился под лед. Жуков работает в «Центре ЧС», сейчас служит в зоне специальной военной операции.