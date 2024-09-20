Сотрудника центра ЧС наградили за спасение рыбака в Коломне
Спасателю из Коломны вручили медаль «За спасение погибающих на водах». Он вытащил из воды рыбака, который провалился под лед.
Сергей Жуков из Коломны работает спасателем в «Центре ЧС». Сейчас мужчина служит в зоне СВО.
Сотрудники коломенского Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций передали ему груз помощи. Они выехали на передовую и доставили посылки в боевое подразделение Сергея.
Также они передали Сергею медаль «За спасение погибающих на водах». Ею мужчину наградили приказом министра МЧС России.
В декабре прошлого года Сергей Жуков вместе с напарником Дмитрием Жарковым вытащили из воды Москвы-реки рыбака, который провалился под лед.
Отметим, что помощь собирали частные лица и организации.
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