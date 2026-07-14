В Югре 14-летний подросток ушел из дома и пропал без вести

В Ханты-Мансийском автономном округе пропал 14-летний подросток, ушедший из дома 12 июля. Об этом сообщил в «Максе» Гуманитарный добровольческий корпус.

Школьник пропал в поселке Лиственичный Кондинского района. Мальчик ушел из дома днем 12 июля и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Волонтеры сообщили, что школьник ростом 160 сантиметров и худощавого телосложения. Ребенок был одет в серые шорты и красную футболку.

«Может нуждаться в медицинской помощи», — уточнили волонтеры.

Ранее в Кызыле пропала девочка-подросток. Ребенок ушел из дома 4 июля и не вернулся. Позже сообщали, что школьница вернулась домой на следующий день.