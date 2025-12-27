В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО

В Калининградской области раскрыта преступная группа, которая похищала деньги у участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Трем жителям региона предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, обманула двух мужчин. Они убедили их выдать нотариально заверенные доверенности на распоряжение и пользование имуществом, включая денежные выплаты военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Под предлогом помощи в сборе документов фигуранты заключили контракты и получили доступ к расчетным счетам потерпевших. В результате они похитили более одного миллиона рублей.

«Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указали в пресс-службе.

Сейчас по уголовному делу ведется полный комплекс следственных мероприятий. Их цель — выяснить все детали преступления, собрать доказательства, определить всех участников преступной группы и пострадавших от их действий.

Ранее сотрудники УФСБ по Москве и Московской области совместно с коллегами из Пермского края задержали группу лиц, подозреваемых в краже бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Они заключали фиктивные договоры с поставщиками и обналичивали деньги.