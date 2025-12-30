В Калининграде нашли 100-килограммовую бомбу

Дорожные рабочие наткнулись в Калининграде на авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 килограммов и вызвали спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Боеприпас находился под землей на улице Галицкого, рабочие нашли его во время реконструкции участка. Ржавая авиабомба времен ВОВ могла представлять опасность, поэтому они вызвали специалистов.

Пиротехники МЧС России осмотрели находку и решили ликвидировать. Они вывезли 100-килограммовую авиабомбу в безопасное место и уничтожили.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Тракторист наткнулся на фугасную авиабомбу весом около центнера, когда расчищал от камыша участок на окраине Темрюка. Он позвонил правоохранителям, к месту ЧП выехали специалисты Росгвардии.