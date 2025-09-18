Житель Кубани обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Житель Кубани, занимавшийся расчисткой территории от зарослей камыша на окраине населенного пункта, неожиданно нашел опасный объект массой около 100 килограммов. Об этом сообщила «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.