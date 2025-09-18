Житель Кубани обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Житель Кубани, занимавшийся расчисткой территории от зарослей камыша на окраине населенного пункта, неожиданно нашел опасный объект массой около 100 килограммов. Об этом сообщила «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

По прибытии на место сотрудники отряда мобильного особого назначения «Пластун» Краснодарского края оперативно провели осмотр и выяснили, что найденный объект является авиационной фугасной бомбой периода Великой Отечественной войны.

Специалисты осторожно эвакуировали обнаруженный боеприпас и доставили его в безопасный район карьера, где успешно уничтожили.

